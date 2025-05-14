سوني تتوقع تكبد 700 مليون دولار من الرسوم الجمركية خلال العام المالي الحالي

قدمت مجموعة الإلكترونيات والترفيه اليابانية سوني جروب توقعات مخيبة للآمال للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، حيث أدى عبء التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تبديد التوقعات بزيادة الأرباح التشغيلية.

وقالت المجموعة اليوم الأربعاء إنها تتوقع وصول التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية على أرباحها إلى 100 مليار ين (700 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي، لتحقق أرباح تشغيل بقيمة 28ر1 تريليون ين فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه حتى بدون الرسوم الجمركية، فإن توقعات سوني أقل من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 5ر1 تريليون ين، وهي مستقرة تقريبًا مقارنةً بالعام المالي المنتهي في مارس الماضي.

وجاءت التوقعات الجديدة بالتزامن مع إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 250 مليار ين ياباني، والجدول الزمني لفصل جزئي لوحدة الخدمات المالية التابعة لها. كما أعلنت سوني اعتزامها طرح وحدة الخدمات المالية في البورصة يوم 29 سبتمبر الماضي.

وبعد الإعلان عن التوقعات المالية ارتفع سعر سهم سوني في تعاملات اليوم بنسبة 5ر4%. وتشهد عمليات إعادة شراء الأسهم ارتفاعًا حادًا في اليابان، حيث تتعرض الشركات التي دأبت على ادخار السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، لضغوط متزايدة لرفع كفاءة رأس المال وتعزيز عوائد المساهمين.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، أعلنت سوني تحقيق إيرادات تشغيلية فاقت التوقعات بقيمة 7ر203 مليار ين، في حين باعت الشركة 5ر18 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال العام الماضي مقابل 8ر20 مليون جهاز في العام السابق.