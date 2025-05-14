رئيس جامعة سوهاج: إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم قريبا إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية، ضمن التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة بالقطاع الطبي للمواطنين؛ بهدف تسهيل عملية دخول المريض بالعيادات وتنظيمها، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر.

وأوضح النعماني، أنه سيجري تفعيل نظام عملية الحجز إلكترونيًا لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لجميع المواطنين دون تمييز، وتسهيل الحصول عليها، عن طريق ميكنة ورقمنة، عقب الانتهاء من تركيب الأجهزة الإلكترونية اللازمة، حيث سيتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام، ومواعيد الكشف والإجراءات الواجب اتخاذها.

ويأتي ذلك في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.