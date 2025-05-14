ممثل سلطان عمان: الأزمة الإنسانية في غزة ناجمة عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني

أعرب نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد، عن قلق بلاده البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والناجمة عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

ونوه خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، صباح الأربعاء، أن «الظلم المستمر إلى جانب عجز المجتمع الدولي عن تحقيق سلام عادل، جوهر العديد من التحديات الإقليمية».

وأشار إلى أن بلاده ترى – رغم كل تلك الأوضاع – بصيصًا من الأمل، مستشهدًا بمجموعة من الخطوات التاريخية نحو السلام والاستقرار.

وأعرب عن تقديره لدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البناء في إنهاء الصراع مع اليمن وعودة انسياب الملاحة الآمنة في البحر الأحمر، آملًا أن تمهد تلك الخطوة الطريق أمام مزيد من النجاح في الملف اليمني، تحقيقًا للسلام والازدهار للبلد العربي الشقيق.

وشدد على أنه «يستحيل تحقيق السلام الشامل والأمن الدائم والازدهار المنشود للجميع إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بكرامة ويمارسون السيادة على حدودهم ويبنون أمما مزدهرة».

ولفت إلى تطلع بلاده لاستمرار القيادة العالمية لإدارة ترامب لإنهاء الصراع طويل الأمد، الذي يلقي بظلاله على المنطقة لفترة طويلة.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.