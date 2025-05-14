أبو الغيط يُشيد باستعدادات العراق لاستضافة القمة العربية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد، وذلك على هامش انطلاق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة التنموية.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء دولة الرئيس، واستعرضنا ترتيبات عقد القمة العربية التي تستضيفها بغداد يوم السبت المقبل".

وأضاف: "أشدتُ بالاستعدادات الكبيرة التي يبذلها العراق لإنجاح القمة من مختلف الجوانب، كما أبديتُ إعجابي بما حققه العراق من تطور لافت خلال الفترة الماضية، خاصة في مظهر ورونق بغداد الجميلة"، متابعا "كل التوفيق للعراق وشعبه المضياف في قادم الأيام".