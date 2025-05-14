كشف الفنان فتحي عبد الوهاب، عن السر وراء صورة «سيلفي الأنف العجيب» التي نشرها عبر حسابه بموقع انستغرام، موضحا أن الأمر بدأ عن طريق الخطأ.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: « كان فيه نظارة غريبة وشكلها عجيب جدًا في بيتي، أخذتها لبستها فعايز أشوف شكلها، وفي نفس الوقت مش عايز أذهب إلى للمرآة علشان أشوفها».

وتابع حديثه: «فتحت كاميرا الموبايل شفتها، الصورة اتشيرت من غير ما آخد بالي، وكانت بداية أني أشوف يعني إيه مش مصر وحدها؛ لكن الشرق الأوسط كله بيسف عليَ، وبعدها الموضوع عجبني».

وعلى صعيد آخر، أشاد بعدد من النجوم الذين كان لهم تأثير في مسيرته، مشيرا إلى أن الفنان صلاح عبد الله كان أول من أتاح لي فرصة الصعود على مسرح كلية تجارة، واصفا إياه بأنه «الأب الروحي لكثيرين جدًا من جيلي والأجيال التي تلتني».

وتطرق أيضًا إلى عمله مع الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى مشاركته قبل فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في فيلم بعنوان «البطل»، كما شاركه في مشهدين بفيلم «أرض الخوف».

ووصف الراحل أحمد زكي بأنه «المادة الخام للطفرة التي حدثت في التمثيل»، قائلا إن «التمثيل يمر بمراحل تاريخية، وهو كان صاحب تلك الطفرة».

كما وصف الدكتور يحيى الفخراني بأنه أحد «أسطوات المهنة وأستاذ كبير»، مضيفا أنه وصل إلى مرحلة من الإتقان والاحترافية تجعل المشاهد لا يرى أثرًا للصنعة في أدائه.