محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان فرع مقر النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة

افتتح المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمستشار محمد أبو ضيف أمين عام الهيئة، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات،المستشار باهي القلاوي نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لنيابات أسيوط والمستشار عبدالوهاب نجاتي مدير عام الدعوى التأديبية والمستشار إيمان أبو القاسم الشريف نائب رئيس الهيئة وعضو الدعوى التأديبية والمستشارة فاطمة عثمان مدير نيابة أسيوط الإدارية وقيادات الهيئة.

وقال المستشار محمد البطران، مدير نيابة أسيوط الجديدة الإدارية، إن النيابة تختص بالجهات الإدارية الكائنة بمركزي أبنوب والفتح، بالإضافة إلى أسيوط الجديدة، موضحا أن المبنى يقع على مساحه 2000 متر وجرى تجهيزه بأحدث النظر التكنولوجية وبتقنيات التحول الرقمي الذي سيبدأ العمل به في القريب العاجل.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جهاز أسيوط الجديدة وإدارة مرور أسيوط لتوفير خط سير لنقل المترددين على النيابة من موقف جهاز أسيوط الجديدة حتى مقر النيابة.

وبدأ اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفقد مقر النيابة الإدارية وتم شرح عملية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي والمشروعات المخطط لها ودخول الذكاء الاصطناعي لخروج تقارير أكثر دقة.

وقال رئيس الهيئة خلال كلمته، إن تجهيز المقر الجديد بالوسائل الحديثة وارتباطه بالتكنولوجيا سيقضي على التأخير في التحقيقات بسبب العنصر البشري التي كانت بالنيابات من قبل.