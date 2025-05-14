رفع 20 طن نواتج تطهير من كوبري المشروع بطنبدي بالمنوفية

أكدت أسماء عبد التواب، رئيس الوحدة المحلية ببخاتي، التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، بالمنوفية، أنه تم رفع وتحميل نحو 20 طنًا من نواتج تطهير الترع والمصارف على كوبري المشروع بقرية طنبدي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور مصطفى صعوان، نائب رئيس المركز والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، والذي شدد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال رفع نواتج التطهير ضمن خطة الحفاظ على البيئة ونظافة المجاري المائية.

وتابعت، رئيس الوحدة المحلية ببخاتي، أعمال التحميل والنقل في الموقع، مؤكدة استمرار العمل حتى الانتهاء الكامل من رفع كافة المخلفات.

وأكدت على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية عدم إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمصارف، حفاظًا على الصحة العامة والمياه التي تمثل موردًا حيويًا للجميع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحملات مستمرة لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مركز شبين الكوم.