أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، نوه أردوغان أن الوضع الإنساني في غزة يشهد «تدهورًا متسارعًا».

وأشار إلى استمرار جهود تركيا لوقف دوامة العنف، مشدّدًا على أن «الوقت قد حان لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية».

ولفت إلى أن تركيا تطمح إلى رؤية سوريا دولة مستقرة ومزدهرة، تتعاون مع دول المنطقة، ولا تشكّل تهديدًا لجيرانها، وأنها تبذل الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعم إدارة دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وفي مقدّمتها تنظيم داعش، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم فيما يتعلّق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها عناصر التنظيم.

كما لفت الانتباه إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا يحمل أهمية تاريخية، معربًا عن ثقته بأن هذا القرار سيشكّل مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي فرضت عقوبات، وأنه سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مختلف المجالات داخل سوريا.

من جهة أخرى، أوضح أردوغان، أنه من المفيد البدء فورًا في محادثات لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام بين القادة وعلى المستوى الفني في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل إحلال السلام.