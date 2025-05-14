أبو الغيط يعرب عن القلق إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين، والتي تسببت في ترويع المدنيين وتهديد حياة السكان الآمنين وتعطيل مظاهر الحياة اليومية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي عن الأمين العام للجامعة العربية دعوته لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وقف التصعيد وتغليب المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى الحوار، مشدداً على أن هذه التطورات المؤسفة مع تكرارها تبرز مجددًا الحاجة الملحّة للمضي قدمًا في مسار التوافق الوطني الشامل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

ونقل رشدي عن الأمين العام تأكيده على حرص الجامعة العربية على تحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر حل ليبي سلمي جامع.