انطلقت مبادرة "نُقطة تَحوُّل" بقسم الإعلام كلبة الآداب جامعة الزقازيق لرفع الوعي بأهمية التكنولوجيا النظيفة ودمجها في التعليم الفني والصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خلال ستة أشهر فقط، نجحت المبادرة في الوصول إلى أكثر من 5500 طالب وطالبة من مختلف الكليات العلوم، الهندسة، الحاسبات، الحقوق، التجارة، والآداب، من خلال حملات توعوية مباشرة وفعاليات داخل الجامعة، وذلك بحسب الطلاب أعضاء المبادرة.

واعتمد فريق المبادرة على تقديم محتوى متنوع وجذاب شمل فيديوهات قصيرة، موشن جرافيك، مشاهد درامية، ومحتوى بصري وكوميدي مثل سلسلة "Gossips" التي دمجت بين الترفيه والرسائل البيئية.

كما أطلقت حملات توعوية مهمة منها "أفضل فكرة مستدامة" لدعم ابتكارات ومشاريع الطلاب، "تقليل البصمة الكربونية الشخصية"، التي أسفرت عن تحوّل أكثر من 47.8% من الجمهور إلى سلوكيات صديقة للبيئة.

تأهلت المبادرة لنهائيات مسابقة "بداية حلم" حيث يؤمن فريق "نقطة تحول" أن بناء مستقبل أخضر يبدأ من تمكين الشباب بالتكنولوجيا النظيفة، وتعزيز ثقافة الاستدامة داخل المصانع والمدارس والجامعات، لتحقيق تنمية متوازنة تحمي البيئة وتدعم الاقتصاد.