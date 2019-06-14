موقع كوري شمالي: العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق

اعتبر موقع "أوريمينزوككيري" الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق قبل يوم واحد من الذكرى الـ19 لإعلان مشترك توصلت إليه الكوريتان في أول قمة بينهما على الإطلاق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الموقع الذي يعد أحد المواقع الدعائية في كوريا الشمالية قوله إن رائحة البارود تنتشر نحو كوريا الشمالية، منتقدًا سول بسبب تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقال: "المشكلة تكمن في أن كوريا الجنوبية تواصل أعمالها العدائية السرية ضد الشمال يوميا تقريبا في الوقت الذي يجب فيه السعي لإجراءات نشطة لحل الوضع الحالي الذي لا يمكن تركه دون مراقبة"، مشيرًا إلى التقدم المحدود في الحوار والتعاون بين الجانبين.

وأضاف أنه في حال تمسك سول بالقيام بأعمال عدائية سرية مع قوى أجنبية ضد الاتجاه العام وإرادة الشعب الكوري الشمالي، فلن تواجه إلا فقدان الثقة والمواجهة.

وجاء انتقاد كوريا الشمالية قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الـ19 لإعلان 15 يونيو المشترك الذي وقع عليه رئيس كوريا الجنوبية آنذاك كيم داي-جونج وزعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج-إيل في عام 2000.