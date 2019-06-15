تمكنت زوجة الصحفي التركي المعارض "جان دوندار" من الهروب إلى مقر إقامة زوجها في ألمانيا بعد انفصال قسري دام حوالي ثلاثة أعوام.

وقالت ديليك دندار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية إنها وصلت ألمانيا أمس الخميس، مشيرة إلى أن عدم مغادرة البلاد ما يزال مفروضا عليها من قبل السلطات التركية.

كان زوجها جان دوندار الرئيس السابق لتحرير صحيفة "جمهورية" التركية المعارضة اتهم بالتورط فى أعمال الإرهاب ويعيش منذ نهاية صيف 2016 في المنفى الألماني.

وكان جواز سفر زوجته سحب بعد ذلك بقليل.

وقال دوندار في مكالمة هاتفية إنها منعت من السفر على مدار ثلاثة أعوام، مضيفا القول: "وهذا أمر غير قانوني لأنه لم توجه لي أية اتهامات قانونية، وقد حاولت اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ولكنني لم أحصل على إجابة حتى الآن".