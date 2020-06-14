قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة المتعافين المتبرعين بالبلازما تزايد للغاية، مؤكدا أن نحو 30 مصابا تم حقنهم بالبلازما حتى الآن، مؤكدا أن دراسات بلازما المتعافين لا تزال في طور التجربة.

أضاف «حسني» في لقاء برنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «مصر الأولى»، مساء السبت: «دراسات بلازما المتعافين كلها دراسات في طور التجربة، والنتائج اللي ظهرت كلها أولية.. احنا دخلنا في 30 حالة تقريبا (تم حقنها)، والأعداد متزايدة وأعداد المتبرعين متزايدة ونشر الإعلان عن نشر الوعي بأهمية دا».

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة كل متعافي من فيروس كورونا صالحا لأخذ بلازما منه، مضيفا: «لازم تكون الأجسام المضادة، تعادل رقم معين عشان تنفع وتجيب نتيجة معينة تنفع لعلاج مريض تاني».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و62 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 42 ألفًا و980.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و919 حالة، من ضمنهم 11 ألفًا و529 متعافيًا.