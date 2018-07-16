صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بدأ اليوم الأحد في تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية حتى يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس القادم؛ لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تسليم وحدات العمارة رقم 1 اليوم الأحد، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، غداً الاثنين، ووحدات العمارة رقم 3، بعد غد الثلاثاء، ووحدات العمارة رقم 4، الأربعاء المقبل، وتخصيص يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

كما أشار المهندس محمد رجب، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22 يونيو الجاري، ووحدات العمارة رقم 7 يوم 23 يونيو الجاري، ووحدات العمارة رقم 8 يوم 24 يونيو الجاري، وتخصيص يوم 25 يونيو الجاري لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9 يوم 28 يونيو الجاري، ووحدات العمارة رقم 10 يوم 29 يونيو الجاري، ووحدات العمارة رقم 11 يوم 1 يوليو المقبل، وتخصيص يوم 2 يوليو المقبل لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12 يوم 5 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 6 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 14 يوم 7 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 15 يوم 8 يوليو المقبل، وتخصيص يوم الخميس 9 يوليو المقبل لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16 يوم 12 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 17 يوم 13 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 18 يوم 14 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 19 يوم 15 يوليو المقبل، وتخصيص يوم 16 يوليو المقبل لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال المهندس محمد رجب: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20 يوم 19 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 21 يوم 20 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 22 يوم 21 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 23 يوم 22 يوليو المقبل، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24 يوم 26 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 25 يوم 27 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 26 يوم 28 يوليو المقبل، ووحدات العمارة رقم 27 يوم 29 يوليو المقبل، وتخصيص يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس القادم لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.