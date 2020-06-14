محافظ أسوان: تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الحملات المكبرة أسفرت اليوم الأحد، عن تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية أملاك خاصة، بإجمالي مساحات وصلت إلى فدان و13 قيراطا و7 أسهم.



وأشار المحافظ، إلى أن حملات الإزالة المختلفة نجحت حتى الآن في إزالة 556 حالة تعد تمت في فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 476 حالة تعد على أراضي البناء بمساحة 381 ألفا و71 متر مربع، بجانب 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.



وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تم إزالة تعديات تمت قبل بداية فترة الحظر والتي صلت إلى إزالة 103 حالات تعد على أراضى بناء بمساحة 61 ألفا و179 م2، في حين تم إزالة 183 حالة تعد على أراض زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدانا و14 قيراطا و10 أسهم.



وشدد على ضرورة التعامل الحازم مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية لاتخاذ كافة العقوبات والإجراءات القانونية ضدهم.