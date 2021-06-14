رئيس جامعة الوادى الجديد والنواب يتفقدون مبنى كلية الطب البشرى

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تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تجهيزات كلية الطب البشري بعد استكمال عدد كبير من الأجهزة بها.



وقال طنطاوى إن الجامعة تحرص على تركيب أحدث الأجهزة التكنولوجية التى تواكب تشغيل الكلية في العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى الاطمئنان على أنظمة السلامة والحماية المدنية وأنظمة المراقبة الإلكترونية، لضمان جودة العملية التعليمية بكلية الطب البشري.



وأشاد طنطاوى، بالتجهيزات والإمكانات الحديثة التى تواكب أحدث الأساليب العلمية فى العملية التعليمية، من شاشات ضوئية ووسائل تكنولوجية تخدم الطلاب.