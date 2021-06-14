 وزيرة الهجرة: زوجات أجانب لمصريين استخدموا تطبيق اتكلم عربي لتعلم اللغة - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة: زوجات أجانب لمصريين استخدموا تطبيق اتكلم عربي لتعلم اللغة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:46 م
أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها برد الفعل عن تطبيق «اتكلم عربي»، مشيرة إلى استخدام زوجات أجانب لمصريين التطبيق لتعلم اللغة العربية.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن القيادة السياسية مهتمة بأجيال شباب المصريين في الخارج، مؤكدة أن الهوية أهم الموضوعات التي تهتم بها الدولة.

وأشارت إلى الوزارة لجأت إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تهم الشباب والاستفادة من تطبيق «تيك توك» لتشجيع المصريين في الخارج على الحديث باللغة العربية والتعرف على الثقافة والهوية المصرية.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن محاور مبادرة «اتكلم عربي» تعتمد على ترسيخ الثقافة والهوية والتقاليد والمبادئ، قائلة: «الرئيس كلفني إن أبناء المصريين في الخارج يعرفوا يعني إيه حد السعف والإسراء والمعراج».

وأوضحت أن التطبيق الخاص بالمبادرة أُطلق بالتعاون مع دار «نهضة مصر» على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وios، قائلة إن المستخدم لا يتعلم العربية فقط وإنما يتعرف على معالم الدولة.

وأكدت أن التطبيق يليق بالتطور التكنولوجي والمستوى اللائق للدولة المصرية، موضحة أن المرحلة الأولى مخصصة للأطفال من 3 إلى 6 سنوات، ولكنها قد تفيد الشباب الذين لا يعلمون شيئًا عن اللغة العربية.

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