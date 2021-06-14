تاج الدين ينصح المواطنين: تفادوا الانتقال المفاجئ من الجو الحار جدا إلى البادر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقاية، إن الانتقال ما بين درجات حرارة متفاوتة أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالبرد الصيفي، منوهًا إلى إصابة الشخص بأزمة أو التهاب رئوي، إذا كان مريضًا بحساسية الصدر وتعرض للبرد الصيفي.



ونصح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، المواطنين بتفادي الانتقال المفاجئ من الجو الحار جدًا إلى البادر للغاية، ووضع منديل ورقي أو قماشي على الفم والأنف لعدم التعرض للإصابة بالبرد الصيفي.



وأشار إلى أن 95% من الأعراض التي يشكو منها مرضى كورونا مماثلة لأعراض الأمراض الفيروسية الأخرى، موضحًا أنها تشمل احتقان الزور والعطس وآلام في الجسد، إضافة إلى بعض الارتفاع في درجة الحرارة.



وذكر مستشار الرئيس للصحة أن المواطن عليه الاشتباه في إصابته بـ«كوفيد - 19» إذا شعر بتلك الأعراض حتى يثبت عكس ذلك، متابعًا: «المريض يجب أن يحتاط ويجلس في المنزل لمدة يومين ويعزل نفسه عن باقي أفراد الأسرة ويتابع أعراضه حتى يثبت انتهاء الموضوع».



ولفت إلى أهمية إجراء التحليل والمتابعة الدقيقة إذا كان مخالطًا لمريض مصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الأدوية المخصصة لخفض درجة الحرارة وتقليل احتقان الزور مع المتابعة الدقيقة، ستؤدي الغرض إذا كانت الحالة بسيطة أو دون مضاعفات.



ونوه تاج الدين، إلى أهمية إجراء التحاليل للتأكد من عدم وجود مضاعفات لفيروس كورونا، إذا تعرض المصاب لارتفاع درجة الحرارة وبدأ ظهور الأعراض الصدرية عليه.