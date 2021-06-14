عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.



وفي التفاصيل، واجهت بنيامين نتنياهو لحظة محرجة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، عندما عاد وجلس على الكرسي المخصص لأعضاء الحكومة، ليأتي «ياريف لافين» ويهمس في أذنه ويوجهه إلى الكراسي المخصصة لهم، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، يجلس نتنياهو في كرسي المعارضة.



وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ«حكومة التغيير» المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم الإثنين.



وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، و«هناك مستقبل» الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.





