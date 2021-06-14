باكستان تسجل 1019 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت باكستان 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 942 ألفا و189 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 34 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و723 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 878 ألفا و740 حالة، بعدما تماثلت 1549 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 21 ألفا و723 حالة.