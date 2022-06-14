كوريا الشمالية تسجل أقل من 40 ألف حالة اشتباه بكورونا لليوم الثاني

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء تسجيل أقل من 40 ألف حالة اشتباه للإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن بيانات من المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ.أن أكثر من 32 ألفا و810 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء في اليوم السابق .

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم تسجيل وفيات إضافية، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل أكثر من 5ر4 مليون حالة، تعافى منها 44ر4 مليون شخص، ويعالج 57 ألفا و780 شخصا.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.

وفي 12 مايو ، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.