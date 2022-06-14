حملات تموينية مكبرة على الأسواق وضبط لحوم غير صالحة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين وإحكام الرقابة والسيطرة علي عملية تداول السلع؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، تنظيم حملة تموينية مكبرة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، بمشاركة مفتشي التموين بالمديرية ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية استهدفت بعض المطاعم والمحلات ومنافذ بيع اللحوم، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة ومصنعات اللحوم والدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة.

وأكد على استمرار الحملات بقرى ومراكز المحافظة ومحاربة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.