روسيا: آفاق الاعتراف بحكومة طالبان موجودة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن آفاق الاعتراف بحكومة طالبان موجودة، وذلك وفقًا لتصريحات الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف.

وقال كابولوف، للقناة الروسية الأولى ردا على سؤال حول احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان: «من الواضح أن مثل هذه الآفاق موجودة، فالشروط أشار إليها كل من رئيس روسيا ووزير خارجيتها. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي سلطة عرقية وسياسية شاملة».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أشار الممثل الخاص لبوتين، إلى أنه تم إبلاغ ممثلي السلطات الأفغانية الحالية بهذا الأمر أكثر من مرة، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك أساس «لمحادثة جادة».

وفي وقت سابق، أعلن زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على تخصيص شحنة عاجلة من الحبوب لأفغانستان في حال لزم الأمر.

وأضاف: «اللجنة المشتركة بين الإدارات، عقب نتائج عملها في أفغانستان، أبلغت الرئيس بآرائها. وسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ بتخصيص، إذا لزم الأمر، كمية معينة من الحبوب، مع مراعاة الحصاد الجيد المتوقع في روسيا. وحجم هذه المساعدة ستحدده الحكومة الروسية».

وأشار إلى أن «الوضع الاقتصادي في أفغانستان خطير وقد يتفاقم هذا الصيف لأن الشتاء الماضي لم يكن ثلجيا للغاية، ومن المتوقع أن يكون الحصاد مخيبًا للآمال».