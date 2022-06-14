ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على بلدة فى بوركينا فاسو إلى 79 شخصا

أفادت بيانات رسمية في بوركينا فاسو بأن حصيلة القتلى المؤكدة جراء هجوم في مطلع الأسبوع على قرية سيتينجا شمالي البلاد وصل إلى 79 قتيلا اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الحكومة في واجادوجو اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف خمسين جثة حتى أمس الاثنين، وتم منذ ذلك الحين العثور على 29 جثة.



وهاجمت مجموعات مسلحة القرية في مطلع الأسبوع. وقدر شهود حصيلة القتلى بمئة في البداية.



وتفترض الحكومة في بوركينا فاسو أنه هجوم إرهابي. وسيتواصل البحث عن قتلى لكن الألغام التي تركها منفذو الهجوم في المنطقة تعرقل البحث.



وذكرت الحكومة أن العديد من سكان القرية فروا إلى تجمع سكني على بعد 47 كيلومترا إثر الهجوم.



ووقع عدد أكبر من الهجمات شمالي بوركينا فاسو، في الأشهر القليلة الماضية.



وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ عام 2019.



وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.



ويحكم الجيش بوركينا فاسو منذ وقوع انقلاب عسكري في يناير.