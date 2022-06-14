إخماد حريقًا نشب بممر عقار في محطة الرمل وسط الإسكندرية

أخمدت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، حريقًا نشب في ممر بالطابق الأرضي "مخرج جراج مصر للتأمين" بعقار كائن في شارع شكور، منطقة محطة الرمل، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريقًا في منطقة محطة الرمل، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، وتبين من الفحص الأولي اندلاع الحريق بسبب حدث ماسٍ كهربائي.

ووفقا لمصدر أمني، فقط أسفر الحريق عن تلفيات محدودة بمحتويات الممر، وجرى وضع سياج تأميني في محيط العقار، وقطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عنه؛ حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار الحريق.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.