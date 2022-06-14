أوزبكستان و تايلاند يتأهلان إلى نهائيات كأس آسيا 2023

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تأهل منتخبا أوزبكستان وتايلاند إلى كأس الأمم الآسيوية، عن المجموعة الثالثة من التصفيات.

وحقق منتخب أوزبكستان الفوز الثالث على التوالي وتغلب على ضيفه التايلاندي 2 /صفر اليوم الثلاثاء على الاستاد المركزي في نامانجان، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وسجل جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة الثامنة وعزيزبيك تورجونباييف في الدقيقة 23، هدفي الفوز لصالح المنتخب الأوزبكي. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز منتخب جزر المالديف على سريلانكا 1 /صفر على نفس الملعب.

وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط لتايلاند وثلاث نقاط لجزر المالديف، في حين بقي رصيد سريلانكا خالياً من النقاط.

وحصلت أوزبكستان على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس آسيا، في حين تأهلت تايلاند كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.