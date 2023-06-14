محلية النواب توصي بإيجاد آليات حل مشكلة الولاية على الطرق

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلبى إحاطة مقدمين من النائب محمود العزب، بشأن ضرورة تطوير وتمهيد طريق جسر النيل ابتداء من مدينة ميت غمر مروراً بقرى (كفر النعيم – ميت ناجي – المعصرة – كفر النصر – صهرجت الكبرى – كفر ميت العز – ميت العز) بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة بهذا الطريق، وبشأن ضرورة إنشاء حواجز أسمنتية على طريق بنها – ميت غمر أجا المنصورة بجانب الرياح التوفيقي، فضلاً عن إنارة الأماكن المظلمة من هذا الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمود العزل بشأن إنشاء أنفاق أو كباري علوية تربط بين قرى شرق وغرب الرياح التوفيقي بمحافظة الدقهلية أمام قرى (ميت العز- كفر ميت العز- المعصرة- كفر النصر- كفر الشراقوة - كفر أبو العينين بمركز ميت غمر وقرية دقادوس) نظرًا لإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي، الأمر الذي سوف يتسبب في صعوبة حركة المواطنين، والدواب، والسيارات بين تلك القرى.

واستعرض النائب طلبات الإحاطة خلال الاجتماع، مطالبا بتطوير وتمهيد وإنارة بعض الطرق لحماية سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث، وكذلك إنشاء أنفاق أو كباري للتيسير على المواطنين.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن طفرة في الطرق في محافظة الدقهلية، خاصة من الطريق من القليوبية حتى ميت غمر والمنصورة، وهناك ازدواج طرق، مستطردا: "وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري أعتقد لو عندهم فلوس لن يتأخروا عن تأهيل وتطوير أى طريق".

وتابع المحافظ: "لا نتأخر إطلاقاً عن اتخاذ أى قرار يكون في صالح التيسير على المواطنين، وإذا كانت هناك بخصوص الطريق ما يرتبط باشتراطات أمنية سنخاطب مدير الأمن لإنهاء كل الأمور، وسنوجه خطاب لوزارة النقل لإدراج الطريق في الخطة".

وأضاف المحافظ أن وزارة التخطيط داعمة لكل المحافظات في الخطة الاستثمارية، وأن محافظة الدقهلية كانت من المحافظات الأولى في تنفيذ الخطة الاستثمارية، قائلا: هناك اهتمام بالطرق ولو توفرت اعتمادات لن نتوقف".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري الرحمانية – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية الذي يقع على مصرف مسك ويربط بين طريق القاهرة – المنصورة السريع وطريق الزقازيق، حيث توجد به تصدعات عديدة نتيجة ارتفاع الكثافة المرورية عليه، مشيرة إلى تسببه في مخاطر كبيرة على الأهالى.

ولفت ممثل الحكومة إلى إعداد دراسة عن الطريق ويحتاج صيانة بتكلفة 6 ملايين جنيه، لكن الخطة كانت اعتمدت، وتم إدراجه في مبادرة حياة كريمة.

واستعرض النائب مكرم رضوان، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة، مع العلم أنه يعد من الطرق الرئيسية الذي يربط بين مراكز منطقة شمال الدقهلية جميعاً وبينها وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط، فضلاً عن اقتصاره للمسافات بينهم.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرصف طريق ترعة السلام بطول 40 كم بداية من العصافرة مركز المطرية – محافظة الدقهلية إلى بحر البقر – محافظة بورسعيد، للحد من الحوادث، مع العلم أنه الطريق الوحيد الذي يربط بين محافظات (الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد).

كما استعرض النائب أحمد الحديدي، طلب إحاطة مقدم منه بشأن ضرورة البدء في إحلال وتجديد وتوسعة طريق الترعة السلام (طريق الموت) بدءا من مدينة الأثاث بدمياط وحتى مدينة بحر البقر بطول 74 كيلومترا حيث إنه يتسبب في وقوع حوادث، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة باجتماعيها المنعقدين بتاريخي 6 من ديسمبر سنة 2022، 26 من فبراير سنة 2023.

وناقشت اللجنة أيضاً، طلبات إحاطة مقدمة من النائب خالد الحداد، بشأن تغطية ترعة برهام المارة داخل الكتلة السكنية بعزبة منشأة مبارك من قرية البجلات حتى كفر أبو ناصر وذلك بهدف توسعة الطريق ليكون محور مروري هام يربط بين مراكز (منية النصر– دكرنس – شربين) وذلك في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 18 من ديسمبر 2022، وبشأن تغطية ترعة النزل من محطة الطاهري طريق البحر الصغير المنصورة – المطرية مروراً بقرية النزل ومنشأة الجمال من فم الترعة حتى ك 700 / 8 بالبر الأيسر لترعة النزل حتى طريق النزل – البجلات مصرف السرو للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط حيث إنه يشكل محور مروري هام ويعمل على إحداث سيولة مرورية للطريق، وبشأن استكمال تغطية ترعة ميت طاهر من الكيلو 850 حتى نهاية الترعة مروراً بقرى (ميت طاهر– ميت تمام – البجلات) حيث إنه طريق حيوي وهام يربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تضامنه مع طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الدقهلية، وضرورة تنفيذ الطلبات الواردة بها، تيسيرا على المواطنين.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عن محافظة الدقهلية، إن الاعتمادات المالية الموجودة في وزارة الرى بخصوص الترع هى للتأهيل وليس للتغطية.

ووجهت اللجنة توصية بوضع الطريق 6 كيلو على رأس الأولويات فى الاعتماد الإضافي، وعقد اجتماع بين النواب وزاراتي التنمية المحلية والرى لتسريع إنجاز المعام، كما أوصت بإيجاد آليات لحل مشكلة الولاية على الطرق.