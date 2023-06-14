باكستان تستعد لحالة طوارئ مناخية جديدة بعد الفيضانات

تستعد المناطق الساحلية الباكستانية، لحالة طوارئ ثانية؛ جراء المناخ خلال فترة عام بعد كارثة الفيضانات، فيما يتم إجلاء الآلاف من الأشخاص قبل أن يصل إعصار بيبارجوي إلى اليابسة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة نقل نحو 65 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا.

وقالت إن عمليات الإجلاء أجريت من منطقة لم تتعاف من آخر كارثة ناتجة عن المناخ، مضيفة أن نحو 75 مخيم إغاثي أقيم لإيواء الناس.

وتستعد باكستان والهند، لتقليل حجم العواقب الناتجة عن بيبارجوي.

ويأتي الإعصار، بعد أمطار مدمرة هطلت في باكستان العام الماضي التي أغرقت نحو ثلث البلاد، وأسفرت عن وفاة 1700 شخص، وشردت ثمانية ملايين وخلفت خسائر وأضرار بقيمة نحو 30 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار باكستان في وقت تواجه فيه البلاد بالفعل مصاعب اقتصادية.

وتسابق باكستان، التي يجب أن تسدد نحو 22 مليار دولار في الديون الخارجية السنة المالية 2024، الزمن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لتجنب تخلف عن السداد.

وتباطأ نموها الاقتصادي، بشدة إلى 0.29% للعام الذي ينتهي في يونيو، وهو أحد أدنى المستويات في تاريخها.