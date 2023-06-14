محمد إسماعيل: نسعى للحل الودي في أزمة بوغطاس

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أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن التونسي زياد بوغطاس تم التعاقد معه منذ عامين ونصف في مجلس الإدارة السابق أثناء تولي حلمي طولان المدير الفني السابق.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: "كان هناك حالة من التجاهل في دفع مستحقات اللاعب، وحصل على حكم بتغريم النادي 910 ألف دولار".

وأضاف : "الغرامة جاءت في وقت صعب بسبب الأزمة المالية، ولكن سوف يتم التواصل مع اللاعب التونسي، من أجل حل الأزمة بشكل ودي"

. واختتم: "نسعى لابرام 4 صفقات خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ولن يتم التعاقد مع لاعبين من الأهلي أو الزمالك".