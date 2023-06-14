جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرة دم تساوى حياة "، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال سوسه إن الجامعة حريصة دائما على تقديم الدعم والمساعدة في توفير دم كاف وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، وذلك من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومية بالقليوبية، حيث يتم تنظيم حملات للتبرع بالدم داخل كليات الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم جاء بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، والذي يأتي من منطلق مسئولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدى الطلاب.