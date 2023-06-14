الرئيس السيسي لنزلاء دار مسنين الأبعادية بالبحيرة: إحنا عايشين بالبركة بتاعتكم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار مسنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن الجولة التي أجراها اليوم الأربعاء.

وحرص الرئيس السيسي، على الاطمئنان على نزلاء الدار، وسألهم عن أحوالهم الصحية.

وقال الرئيس مخاطبا النزلاء: «أنتوا منورين الدنيا وإحنا عايشين بالبركة بتاعتكم».

وسأل الرئيس، النزلاء عما إذا كانوا سعداء بإقامتهم في الدار، فردوا عليه بأن كل شيء على ما يرام، فيما ابتهل النزلاء بالدعاء لمصر وللرئيس.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.