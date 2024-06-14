هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك" داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها الأمن والاستقرار.

وقال المفتي خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن العشر الأُول من شهر ذي الحجة هي أيام مباركة بثَّ الله خلالها نفحات إلهية وأشاع فيها الرحمة العامة.

وتابع: العشر الأوائل من ذي الحجة تمتاز باجتماع أمهات العبادة فيها بكيفية لا تتأتى في غيرها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة.