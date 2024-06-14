محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد

- حسن الرداد بطل العمل

قال المؤلف محمد صلاح العزب، إنه أعجب بقصة سفاح التجمع، لذلك فكر في تقديمها دراميا، خاصة بعدما قدم مؤخرا قصة سفاح الجيزة في مسلسل درامي، في نهاية العام الماضي، وكان من بطولة الفنان أحمد فهمي.

وقال صلاح العزب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه تفاجأ بمنشور المنتج أيمن يوسف، الذي أثار الجدل مؤخرا، وأنه لديه الحق فقط في تقديم قصة سفاح التجمع، حيث تعاقد على سيناريو حاصل على الترخيص في نهاية مايو الماضي، مؤكدا أن قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد، ومن حق الجميع أن يتناولها بمعالجة درامية مختلفة.

وأكد المؤلف محمد صلاح العزب، أنه أيضا حصل على ترخيص بالموافقة على تقديم قصة سفاح التجمع من الرقابة، مشيرا إلى تواصله مع المنتج أيمن يوسف منذ ايام، وحاول أن يعرف منه مدى صحة تقديمه لقصة سفاح التجمع، لكن الأخير أبلغه أن القصة التي يكتبها المؤلف الذي يتعاون معه لا تتضمن قصة سفاح التجمع.

وذكر صلاح العزب، أن بطل مسلسله هو الفنان حسن الرداد، وتعاقد مع المنتج أحمد السبكي، لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المخرج، موضحا أن العمل سيكون من 8 حلقات، ومازال في مرحلة الكتابة.