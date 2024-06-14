 أوباما مفاجأة تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا بالدوري - بوابة الشروق
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أوباما مفاجأة تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا بالدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 10:13 ص

يحل الزمالك ضيفًا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخصر، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة للبطولة.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 34 نقطة، جمعها الفريق من 23 مباراة.

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك عن تعويض غياب أحمد حمدي وأحمد فتوح وشيكابالا وسيف الدين الجزيري للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد وإبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، وعبد الله السعيد.

الهجوم أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبى ويوسف أوباما.


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