جنوب أفريقيا: رامافوسا يستعد لإعادة انتخابه بعد التوصل لاتفاق ائتلاف

توصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إلى اتفاق تشكيل ائتلاف بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه وحزب التحالف الديمقراطي المعارض السابق وذلك قبيل تصويت البرلمان اليوم الجمعة.

وأعلن جون ستينهويسن، زعيم حزب التحالف الديمقراطي، في بيان من كيب تاون اليوم الجمعة، عن بدء "فصل جديد" في جنوب أفريقيا بعد أسبوعين من المفاوضات الشاملة.

وتم التوقيع على إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية نص على أن الائتلاف الذي يضم أحزابا أخرى ، تم التوصل إليه لمصلحة مواطني جنوب أفريقيا جميعهم.

ويشار إلى أنه بعد هزيمة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في الانتخابات، أخفق الحزب في الحصول على أغلبية مطلقة لأول مرة منذ تحول البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وعانى حزب أيقونة النضال التاريخي ضد سياسة الفصل العنصري نيلسون مانديلا، من خسارة فادحة في الانتخابات البرلمانية في 29 أيار/مايو الماضي.

وستصبح هذه أول مرة يتم فيها تشكيل حكومة ائتلاف منذ 30 عاما.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق اليوم الجمعة، إن أحزابا سياسية في جنوب أفريقيا، تدعم تحالفا واسعا لتشكيل الحكومة المقبلة، اتفقت على دعم مرشحين لمنصب الرئيس وأعلى منصبين في البرلمان.

وستدعم أحزاب المؤتمر الوطني الأفريقي، والتحالف الديمقراطي، وأحزاب أخرى مؤيدة لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ترشيح سيريل رامافوسا للرئاسة عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حسبما ذكرت مصادر طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وأفادت المصادر بأن مرشحا من المؤتمر الوطني الأفريقي سيتولى منصب رئيس البرلمان، ومرشح من التحالف الديمقراطي منصب نائب رئيس البرلمان.