 الاتحاد السكندري: شعورنا بالفوز بدوري السلة لا يوصف.. ونشكر الخطيب - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري: شعورنا بالفوز بدوري السلة لا يوصف.. ونشكر الخطيب

الشروق
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 3:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 3:31 ص

أعرب محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادي إنبي عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة دوري السوبر لكرة السلة، بعد الفوز على الأهلي في الدور النهائي.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا شعور لا يمكن وصفه، لا استطيع أن أتحدث".

وأضاف: "الموقف صعب، وجمهور الاتحاد السكندري يقدم ملحمة في الصالة.. أقول مساء الخير مساء النصر، الاتحاد ملوك السلة في مصر".

وتابع: "الجمهور جاء من الإسكندرية، وكان أكثر من أعداد جماهير الأهلي، ونهدي الفوز بهذه البطولة لمحمد مصيلحي، رئيس النادي".

وأكمل: "ثنائية الدوري والكأس لم تتحق منذ 3 مواسم، ونوجه الشكر للنادي الأهلي، الذي قدم أداءً كبيرًا، ولكن التوفيق كان حليفنا اليوم".

وأتم محمد أحمد تصريحاته قائلًا: "نحن على علاقة كبيرة بالنادي الأهلي، ونشكر محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي على قرار الموافقة على تغيير صالة نهائي دوري السوبر لكرة السلة".


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