موسكو تسقط 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن انظمه الدفاع الجوي أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ستة مناطق في البلاد، 70 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان لها: " خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف البيان "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك و70 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف في جنوب روسيا، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي القرم".