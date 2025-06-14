سماع دوي انفجارات عنيفة شرق العاصمة الإيرانية طهران

سُمع دوي انفجارات قوية في شرق العاصمة الإيرانية طهران، تزامنًا مع استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، فجر السبت، أن أصوات الانفجارات جاءت من منطقتي الحاكمية وطهرانبارس شرق طهران.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد".

وقصفت إسرائيل منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء الجمعة، بدأت إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأسفر الرد عن مقتل إسرائيلية وإصابة 70 على الأقل بينهم اثنان بجروح خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وفق إعلام عبري.