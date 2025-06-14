جيش الاحتلال يطالب الإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ على وقع ترقُّب هجوم إيراني

طالب جيش الاحتلال، الإسرائيليين بالبقاء قرب المناطق المحمية، وذلك على وقع ترقُّب لهجوم إيراني على إسرائيل.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش في يبان، تعليماتها للإسرائيليين بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وقالت قيادة الجبهة: «يجب تقليل الحركة في المنطقة وتجنب التجمعات. عند تلقي التنبيه، يُرجى دخول المنطقة المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

وتسود حالة من الترقب لهجوم إيراني على إسرائيل، قالت وكالة تسنيم إنه سيكون خلال ساعات، في حين وصفه التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه سيكون مدمرًا وعنيفًا.

وصعَّدت إسرائيل من ضرباتها على إيران، فيما أدخلت الحرب إلى نقطة تحول بعد هجوم على منشآت غازية، وهو ما حذرت منه طهران وتوعد برد مماثل عليه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.



