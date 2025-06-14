إسرائيل تستهدف محطة الطاقة النووية في أصفهان الإيرانية

استهدفت إسرائيل فجر السبت، محطة "الشهيد رئيسي" للطاقة النووية في مدينة أصفهان وسط إيران.

جاء ذلك على وفق ما أفاد به نائب حاكم أصفهان أكبر صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال صالحي إن الهجوم على المحطة لم تٌسفر عن أي تسرب نووي، وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت فوراً إلى الموقع، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر بشرية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء الجمعة، بدأت إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، وأسفر الرد عن مقتل إسرائيلية وإصابة 70 على الأقل بينهم اثنان بجروح خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني.