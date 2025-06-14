مسئول إيراني: سنهاجم القواعد الإقليمية لأي دولة تدافع عن إسرائيل

حذر مسئول إيراني كبير من أن طهران ستهاجم القواعد الإقليمية لأي دولة تدافع عن إسرائيل.

وقال في تصريح لشبكة « CNN» السبت، أن إيران تحتفظ بالحق في الرد بحزم على النظام الإسرائيلي.

ويتواصل التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بسقوط قذيفتين على منطقة مطار مهرآباد في طهران، وأعلنت عن عودة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الضربات الإسرائيلية على مطار مهرآباد خلفت دمارًا واسعًا، معتبرة أن ضرب إسرائيل للمطار يمثل تطورًا نوعيًا في بنك الأهداف.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية باندلاع حرائق في مطار مهرآباد بعد هجوم إسرائيلي جديد، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد دخان كثيف في مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء الجمعة، بدأت إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، وأسفر الرد عن مقتل إسرائيلية وإصابة 70 على الأقل بينهم اثنان بجروح خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وفق إعلام عبري.