سكاي نيوز عربية: ثلاثة قتلى و100 مصاب في الهجمات الإيرانية على إسرائيل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بوقوع ثلاثة قتلى ونحو 100 إصابة في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، مما دفع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية في السماء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض تلك الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال انه "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع في جميع أنحاء البلاد حيث وردت أنباء عن سقوط قذائف، دون التعليق على وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي إيران، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.