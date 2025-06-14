بغداد: تمديد حظر الطيران في الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد.

وذكر بيان لسلطة الطيران، تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه «تم تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد، والعاشرة صباحًا بتوقيت (UTC)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0378/25».

وأضاف البيان أن «هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني».

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته في قناتها على تطبيق «تلجرام» أن المجال الجوي السوري بات «آمناً ومتاحاً للاستخدام» وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية.

وأشارت الهيئة إلى متابعة الأوضاع في المنطقة بشكل مستمر، فمن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، حفاظاً على أعلى درجات السلامة والأمن في الأجواء السورية.

وجددت الهيئة التزامها الكامل بتأمين سلامة وأمن الطيران المدني، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والدولية المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء الجمهورية العربية السورية.