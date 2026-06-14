مصدر يمني: 18 حالة وفاة ونحو 5 آلاف إصابة بحمى الضنك في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع العام الجاري

أعلن مصدر يمني مسؤول، اليوم السبت، عن تسجيل 18 حالة وفاة، وإصابة نحو 5 آلاف شخص، بحمى الضنك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السماعي، مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة في محافظة تعز، على حسابة بموقع التواصل "فيس بوك"، "سُجِّلت 18 حالة وفاة بفيروس حمى الضنك خلال الأشهر الماضية من عام 2026 في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية".

وأضاف السماعي أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس حمى الضنك بلغت 4819 حالة.

وأوضح ، أن محافظة عدن(جنوباً)، تصدرت القائمة بـ 12 حالة وفاة و1243 حالات إصابة، تليها محافظة حضرموت الساحل (شرقاً) بثلاث وفيات و1006 حالات إصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا كبيرا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، منذ نحو 12 عاماً، في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

كما يواجه هذا القطاع نقصا حادا في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقاً لتقارير أممية.