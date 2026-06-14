قطر تسجل أول أهداف العرب في مونديال 2026

سجل منتخب قطر أول أهداف المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما خطف خوخي بوعلام هدفًا قاتلًا في الدقيقة 94 أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي، في مباراة مثيرة شهدت صراعًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة، ليحصد "العنابي" نقطة ثمينة في بداية مشواره بالبطولة.

ويواصل منتخب قطر مشواره في المجموعة الثانية، حيث يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب كندا يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك يوم 24 يونيو.

ويشارك في بطولة كأس العالم 2026 عدد قياسي من المنتخبات العربية، حيث يتواجد 8 منتخبات في نسخة تاريخية هي الأولى من نوعها من حيث الحضور العربي.

وتضم قائمة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال: مصر، المغرب، السعودية، قطر، الأردن، العراق، الجزائر، وتونس، في حدث غير مسبوق يعكس التطور الكبير لكرة القدم العربية على الساحة العالمية.