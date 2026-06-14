اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تجري مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الإسكندرية

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عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقا للقرار الوزاري رقم (993) بتاريخ 22-4-2026، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية الدكتور أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، الدكتور أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هاله حلمي السعيد مستشار رئيس الجمهورية، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هاني محفوظ هلال وزير التعليم العالي الأسبق.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وبدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور مرشحي الجامعة لعضوية اللجنة الدكتور رشدي رجاء زهران – رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة هند ممدوح حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق.