محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا ويشدد على رفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات

واصل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المكثفة بمدينة طنطا، حيث تفقد عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي أول وثان طنطا، شملت شارع النحاس، وشارع بن الفارض، وشارع علي مبارك، وشارع الفاتح، ومنطقة المعاهدة، وشارع الإسكندرية، وشارع عبد المنعم رياض، وميدان المحطة، وشارع الجانبية حتى نفق القرشي، إلى جانب شارع الجلاء، وكوبري فاروق، وكورنيش حي ثان طنطا، ومدخل طريق المحلة، وكوبري الغفران، ومسجد السلام، وشارع توت عنخ آمون، وشارع سعيد، وشارع محب، وشارع الحلو، وشارع بطرس، وشارع حسن رضوان، وشارع البحر.

يأتي ذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أعمال النظافة والانضباط بالشوارع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ حالة النظافة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية، ووجه برفع أي تجمعات للمخلفات والتعامل الفوري مع الملاحظات التي تم رصدها، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي، أن المحافظة مستمرة في تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية اليومية تمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.