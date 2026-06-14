يشهد اليوم الأحد 14 يونيو 2026، سلسلة من المواجهات المرتقبة على الساحة الكروية، يتصدرها انطلاق عدد من مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والسادسة في بطولة كأس العالم 2026.

وتُقام النسخة الحالية من كأس العالم للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوراساو ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا منتخبي كوت ديفوار والإكوادور، في لقاء يسعى خلاله "الماكينات" لتحقيق بداية قوية.

وفي المجموعة السادسة، يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة، بينما تستكمل مباريات المجموعة ذاتها فجر الإثنين بلقاء يجمع بين السويد وتونس.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

ألمانيا X كوراساو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports Max 1

هولندا X اليابان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports Max 2

كوت ديفوار X الإكوادور – الساعة 2 صباحا على قناة beIN Sports Max 1

السويد X تونس، الساعة 5:00 فجر الإثنين على قناة "beIN SPORTS MAX HD1".