 طوكيو يتعرض لهزيمة قاسية في صدارة الدوري الياباني - بوابة الشروق
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طوكيو يتعرض لهزيمة قاسية في صدارة الدوري الياباني

د ب أ
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 2:39 م | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 2:39 م

تعرض اف سي طوكيو لهزيمة قاسية في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم وخسر أمام ضيفه كاواساكي فرونتال صفر/ 3 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وتوقف رصيد اف سي طوكيو في الصدارة عند 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يوكوهاما إف مارينوس صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن كاواساكي فرونتال صاحب المركز الثالث.

وتقدم يو كوباياشي بهدف لكاوساكي في الدقيقة 20 ثم أضاف مانابو سايتو وهيروكي آبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و69.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز شونان بيلمير على فيسيل كوبي 3 /صفر.


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