نتنياهو: تقاربنا القوي مع دول عربية هو الشيء الإيجابي الوحيد للاتفاق النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية»، على حد وصفه.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال لقاءه بطلاب كلية الأمن القومي ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، «إيران تقول ببساطة: "سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر من خلال الأسلحة النووية"».

وتابع: «كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي من أجل صد الاتفاقية النووية، كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى والرئيس الأمريكي، وذهبت إلى الكونجرس»، مضيفًا: «اعتقدت بأن هذه الاتفاقية لا تمهد لإيران الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل هي ستعطيها مئات المليارات من الدولارات التي لا تصرف داخل إيران بل على الإمبراطورية الإيرانية».

واستكمل: «اليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنا على حق أم لا»، مضيفًا: «في الفترة الراهنة الجيش الوحيد في العالم الذي يحارب إيران هو جيش الدفاع الإسرائيلي»، على حد قوله.





إلتقيت اليوم بطلاب كلية الأمن القومي وقلت لهم:



الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية. إيران تقول ببساطة: "سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر من خلال الأسلحة النووية". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 14, 2019